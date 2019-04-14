بالفيديو - صلاح يمرر وماني يهدر.. ليفربول يخطئ شباك تشيلسي

لم ينجح ساديو ماني في ترجمة تمريرة صلاح الرائعة، وأهدر فرصة مهمة لليفربول في الشوط الأول من المواجهة أمام تشيلسي على ملعب أنفيلد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

صلاح انطلق من الجهة اليمنى في الدقيقة 38، قبل أن يرسل عرضية حريرية لزميله السنغالي ماني، والأخير سدد من لمسة واحدة، لتمر الكرة بجوار القائم، وتبقى النتيجة على التعادل 0-0.

ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر صاحب الـ83 نقطة.