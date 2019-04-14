بالفيديو - بذكريات 2014.. ويليان يرفض التمرير لـ هازارد ويهدر فرصة خطيرة لـ تشيلسي أمام ليفربول

الأحد، 14 أبريل 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

ويليان

أهدر ويليان أخطر فرص تشيلسي حتى اللحظة في الشوط الأول من مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد، بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

البرازيلي انطلق في هجمة مرتدة سريعة بالدقيقة 30، قادها بمفرده، ورفض التمرير لزميله إيدين هازارد، ليسدد ويليان بقوة، وتمر الكرة بجوار القائم.

ويليان كان مشاركا في كابوس 2014 على ليفربول، وسجّل حينها الهدف الثاني في فوز تشيلسي 2-0، مما تسبب في خسارة ليفربول للقب حينها.

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ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الـ83 نقطة.

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