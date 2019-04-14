يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي المصري ضد الإسماعيلي في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

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ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 27 مباراة، بينما الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة.

** المصري (1) - (1) الإسماعيلي

** انتهت

** تسديدة صاروخية اصطدمت في العارضة وهزت الشباك

** ق60 جوووووووووووووووووووول محمود متولي والهدف الأول لـ الإسماعيلي

** عرضية متقنة قابلها أوستين أموتو برأسية ولا أقوى ولا أجمل تهز الشباك.

** ق48 جوووووووووووووووووووول هدف أول لـ المصري عن طريق أوستين أموتو.

** مشاركة أوستين أموتو بدلا من محمود وادي

** الشوط الثاني

** المصري (0) - (0) الإسماعيلي

** نهاية الشوط الأول

** ق42 فرصة خطيرة لا تهدر من سعيدو سيمبوري. عرضية أرضية أمام المرمى ولكن سعيدو سدد خارج الشباك الخالية

** استمرار اللعب بشكل طبيعي

** محمد مجدي مازال ساقطا على أرض الملعب لتلقي العلاج

** 38 اصطدام قوي بين حارس الإسماعيلي ومحمد مجدي مدافع الفريق والحكم يوقف اللعب

** ق26 عمر كامل كاد أن يسجل هدفا ولا أروع على الطائر في مرمى الإسماعيلي ولكن تسديدته مرت بجوار القائم

** الإسماعيلي يبدأ دخول أجواء المباراة ويتبادل الضغط مع المصري

** ق10 ضغط قوي مستمر من المصري

** ضغط قوي من المصري على مرمى الإسماعيلي ولكن الشباك لم تهتز حتى الآن

** المصري (0) - (0) الإسماعيلي

** انطلاق المباراة

** وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءً على ملعب الدفاع الجوي.