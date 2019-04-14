محدّث انتهت - المصري (1) - (1) الإسماعيلي

الأحد، 14 أبريل 2019 - 17:22

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف إسلام أبو سليمة في الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي المصري ضد الإسماعيلي في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 27 مباراة، بينما الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة.

أخبار متعلقة

كيف يواجه إيهاب جلال النقص في دفاع المصري ضد الإسماعيلي المصري لـ في الجول: لعب مباراتنا ضد الإسماعيلي في الدفاع الجوي يعيد الحياة للكرة المصرية قائمة المصري – إيهاب جلال يستعيد فريد شوقي وطيارة أمام الإسماعيلي قائمة الإسماعيلي - غياب بافور للإيقاف أمام المصري

** المصري (1) - (1) الإسماعيلي

** انتهت

** تسديدة صاروخية اصطدمت في العارضة وهزت الشباك

** ق60 جوووووووووووووووووووول محمود متولي والهدف الأول لـ الإسماعيلي

** عرضية متقنة قابلها أوستين أموتو برأسية ولا أقوى ولا أجمل تهز الشباك.

** ق48 جوووووووووووووووووووول هدف أول لـ المصري عن طريق أوستين أموتو.

** مشاركة أوستين أموتو بدلا من محمود وادي

** الشوط الثاني

** المصري (0) - (0) الإسماعيلي

** نهاية الشوط الأول

** ق42 فرصة خطيرة لا تهدر من سعيدو سيمبوري. عرضية أرضية أمام المرمى ولكن سعيدو سدد خارج الشباك الخالية

** استمرار اللعب بشكل طبيعي

** محمد مجدي مازال ساقطا على أرض الملعب لتلقي العلاج

** 38 اصطدام قوي بين حارس الإسماعيلي ومحمد مجدي مدافع الفريق والحكم يوقف اللعب

** ق26 عمر كامل كاد أن يسجل هدفا ولا أروع على الطائر في مرمى الإسماعيلي ولكن تسديدته مرت بجوار القائم

** الإسماعيلي يبدأ دخول أجواء المباراة ويتبادل الضغط مع المصري

** ق10 ضغط قوي مستمر من المصري

** ضغط قوي من المصري على مرمى الإسماعيلي ولكن الشباك لم تهتز حتى الآن

** المصري (0) - (0) الإسماعيلي

** انطلاق المباراة

** وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

في الدوري المصري الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – العارضة تتعاطف مع جنش وتنقذ الزمالك أمام الحسنية 14 دقيقة | إفريقيا
وردة وكوكا يشاركان في فوزين ثمينين لـ أتروميتوس وأوليمبياكوس في الدوري اليوناني 32 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – يواصل التألق في الكونفدرالية.. إبراهيم حسن يهز شباك أغادير لصالح الزمالك 39 دقيقة | إفريقيا
سعفان الصغير: مباراة المصري لأجل زعامة القناة.. ودونجا لن يواجه الزمالك لبند في عقده 58 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش – علي فرج بطلا لـ "دي بي دي".. والوليلي تقلب تأخرها أمام الشربيني في نهائي مثير ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي يفقد لقب كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك