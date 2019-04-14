انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) (0) تشيلسي.. صلاح يقود الريدز لانتصار مهم

الأحد، 14 أبريل 2019 - 17:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

يستقبل ليفربول نظيره تشيلسي على ملعب أنفيلد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يمتلك 82 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر وبنفس عدد المباريات. فيما يمتلك تشيلسي 66 نقطة في المركز الرابع.

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نهاية المباراة

ق.88 خروج محمد صلاح ودخول جيردان شاكيري تحت تحية الجماهير

ق.80 فيرمينو يلتف ويسدد من داخل منطقة الجزاء وكيبا يتصدى

ق.65 صلاح يخترق منطقة جزاء تشيلسي ويسدد كرة تستقر في يد كيبا

ق.60 هازارد يسدد مجددا كرة على الطائر هذه المرة وأليسون يتصدى

ق.59 إيدين هازارد يهدر فرصة تقليص الفارق ويسدد على قائم ليفربول

ق.53 هدف خارق لـ صلاح من تسديدة بعيدة المدى

ق.51 ساديو ماني يسجل الهدف الأول لـ ليفربول بضربة رأسية بعد عرضية جوردان هندرسون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي يغادر مصابا، ويعوضه أندرياس كريستينسن

ق.38 صلاح ينطلق بشكل رائع من الجهة اليمنى ويمرر لـ ساديو ماني الذي يطلق تسديدة تمر بجوار القائم الأيسر

ق.30 ويليان ينطلق في هجمة مرتدة خطيرة لـ تشيلسي ويخيّر الحل الفردي بدلا من التمرير لـ هازارد، لكن تمريرة البرازيلي تمر جانبية

ق.20 هازارد يتلاعب بالكاميروني جويل ماتيب داخل منطقة جزاء ليفربول، ويسدد قبل أن يتصدى أليسون بيكر ويمسك بالكرة بثبات

ق.19 عرضية ضعيفة من نابي كيتا يمسكها كيبا دون عناء

ق.14 سقوط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع دافيد لويز، والحكم يأمر باستمرار اللعب

ق.10 سقوط إيدين هازارد متألما بعد تدخُل من البرازيلي فابينيو

ق.6 محمد صلاح يطلق التهديد الأول.. عرضية من ساديو ماني وتسديدة على الطائر من الفرعون المصري، وكيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي يتصدر

بداية المباراة

دقيقة حداد بمناسبة الذكرى الـ30 على سقوط ضحايا هيلزبره

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي

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