في طريق العودة.. تشامبرلين وجو جوميز يشاركان في انتصار رديف ليفربول بسداسية

الأحد، 14 أبريل 2019 - 17:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تشامبرلين - ليفربول - مانشستر سيتي

شارك الثنائي أليكس أوكسلاد تشامبرلين وجو جوميز لاعبا ليفربول العائدان من الإصابة في انتصار الفريق الرديف على رديف ليستر سيتي بسداسية نظيفة.

لعب تشامبرلين لمدة 45 دقيقة مع الفريق الرديف، بينما ظهر جوميز لمدة 60 دقيقة، في خطوة تقربهما أكثر من الدخول لتشكيل الفريق الأول.

تشامبرلين يغيب منذ شهر أبريل الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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بينما يغيب جوميز منذ مطلع ديسمبر الماضي بسبب إصابة قوية في قدمه.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، ذلك قبل مواجهة تشيلسي مساء اليوم، ومع وصولهم للدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا أمام منافسهم بورتو، وذلك قبل شهر من نهاية الموسم.

تشامبرلين جو جوميز ليفربول

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