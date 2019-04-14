بالفيديو – رحيم لا يرحم وسيتي لا يتعثر.. زرق مانشستر يقهرون بالاس بثلاثية

الأحد، 14 أبريل 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

كريستال بالاس - مانشستر سيتي

وضع مانشستر سيتي ليفربول تحت الضغط بفوزه على كريستال بالاس 3-1 في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وبمباراة أقل، يتصدر سيتي الدوري بـ83 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الذي سيواجه تشيلسي بعد نصف ساعة من نهاية مباراة سيتي.

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المباراة تميزت بتألق رحيم سترلينج الذي سجل هدفين وضعوا سيتي في المقدمة.

في الدقيقة 15، سجل رحيم بعد بينية رائعة من كيفن دي بروين انفرد بها وسدد من زاوية صعبة معلنا الهدف الأول لسيتي.

وفي الشوط الثاني، سجل رحيم الهدف الثاني بعد صناعة من ليروي ساني في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ولكن في الدقيقة 81، سجل لوكا ميلوفويفيتش هدف تقليص الفارق لكريستال بالاس من ركلة حرة مميزة.

ولكن آمال بالاس في العودة وتخريب الليلة على بيب جوارديولا فشلت، بهدف ثالث سجله جابرييل خيسوس من انفراد تام من صناعة كيفن دي بروين.

ويبقى كريستال بالاس في المركز الـ13 بـ39 نقطة.

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

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