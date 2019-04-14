متصدر الدوري يحبط رفاق سام مرسي ويبقيهم في خطر بتعادل متأخر

الأحد، 14 أبريل 2019 - 15:08

كتب : FilGoal

سام مرسي - ويجان

أحبط نورويتش سيتي مضيفه ويجان بالتعادل معه بنتيجة 1-1 يوم الأحد في الجولة 42 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

سام مرسي

النادي : ويجان

وشارك المصري سام مرسي في المباراة كلها مع ناديه ويجان الذي تقدم بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 45 سجله ريس جيمس.

وأدرك الضيوف، متصدرو البطولة، التعادل في الدقيقة 81 بهدف تيمو بوكي.

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ورفع ويجان رصيده إلى 42 نقطة مبتعدا بنقطتين فقط عن المراكز التي يهبط أصحابها إلى دوري الدرجة الثالثة مع نهاية الموسم.

بينما اقترب نورويتش خطوة أخرى من الارتقاء للدوري الإنجليزي الممتاز وبات في حاجة إلى 5 نقاط من آخر 4 جولات.

ويواجه رفاق مرسي أندية ليدز يونايتد وبريست نورث اند وبرمينجام سيتي وميلوول.

سام مرسي ويجان

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