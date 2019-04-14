تابع مباشرة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي يوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق91: خيسوس ينهي الأمور.. 3-1 لسيتي

ق82: ميليفويفتش يقلص الفارق لصالح بالاس.

ق64: ستيرلينج بهدوء يضع الهدف الثاني لسيتي.. هدفه الـ17 في الدوري.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول

ق15: رحيم ستيرلينج يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي

بداية المباراة