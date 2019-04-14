محدّث انتهت الدوري الإنجليزي - بالاس 1 سيتي 3.. خيسوس ينهي الأمور
الأحد، 14 أبريل 2019 - 14:56
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي يوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق91: خيسوس ينهي الأمور.. 3-1 لسيتي
ق82: ميليفويفتش يقلص الفارق لصالح بالاس.
ق64: ستيرلينج بهدوء يضع الهدف الثاني لسيتي.. هدفه الـ17 في الدوري.
انطلاق الشوط الثاني من المباراة
نهاية الشوط الأول
ق15: رحيم ستيرلينج يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي
بداية المباراة