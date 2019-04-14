محدّث انتهت الدوري الإنجليزي - بالاس 1 سيتي 3.. خيسوس ينهي الأمور

الأحد، 14 أبريل 2019 - 14:56

كتب : FilGoal

كريستال بالاس - مانشستر سيتي

تابع مباشرة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي يوم الأحد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضغط هنا لتتابع اللقاء دقيقة بدقيقة

----------------

أخبار متعلقة

كيف يواجه إيهاب جلال النقص في دفاع المصري ضد الإسماعيلي فابينيو: نقدر رغبة جماهير ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي مصدر مقرب من حسام حسن يرد عبر في الجول على عدم حضوره قرعة كأس الأمم.. "أمر غريب" زيدان: لا يمكن استبدال رونالدو.. ولن أكشف لكم مستقبل كروس

نهاية المباراة

ق91: خيسوس ينهي الأمور.. 3-1 لسيتي

ق82: ميليفويفتش يقلص الفارق لصالح بالاس.

ق64: ستيرلينج بهدوء يضع الهدف الثاني لسيتي.. هدفه الـ17 في الدوري.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول

ق15: رحيم ستيرلينج يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي

بداية المباراة

كريستال بالاس مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في خسارة قاسم باشا من أنطاليا 15 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – رحيم لا يرحم وسيتي لا يتعثر.. ستيرلنج يضع ليفربول تحت الضغط بهدفين ضد بالاس 16 دقيقة | أوروبا
التشكيل – أموتو على دكة المصري.. وشيلونجو يقود الإسماعيلي 31 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - صلاح أساسي أمام تشيلسي.. وهازارد مهاجم وهمي 47 دقيقة | المحترفون
اتحاد الكرة المغربي يتكفل بعلاج حارس هوريا 57 دقيقة | إفريقيا
فضل: ننتظر تقرير الكاف حول ملاحظة المنتخبات عن الملاعب والفنادق ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك