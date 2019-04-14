فابينيو: نقدر رغبة جماهير ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي

شدد فابينيو لاعب وسط ليفربول على أنه وزملاؤه يقدرون مدى رغبة الجماهير في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

في ظل منافسة ليفربول على لقب الدوري هذا الموسم تحت قيادة يورجن كلوب، أوضح فابينيو أنه يعرف جيدًا ماذا يعني الفوز بالدوري الإنجليزي بعد غياب طويل بالنسبة لجماهير الريدز.

وقال فابينيو: "في كل مرة يستوقفني أحدهم لالتقاط الصور أرى في أعينهم الحماس والتعطش للفوز باللقب بعد فترة طويلة من الغياب. 29 عامًا هي بالتأكيد فترة طويلة بالنسبة لنادٍ بحجم ليفربول. هذا هو موسمي الأول هنا، وبالطبع سيكون من الرائع أن أفوز باللقب وأشارك في تحقيق إنجاز تاريخي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا أدرك تمامًا العلاقة المتميزة بين ليفربول وجماهيره. يمكنك لمس رغبة كل اللاعبين في الفوز باللقب وإثبات أن ليفربول يستحق الوصول لمنصة التتويج".

جدير بالذكر أن ليفربول يتبقى له 5 مباريات على نهاية الموسم، ويحتل الفريق الصدارة الآن بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل. اليوم يستضيف الريدز فريق تشيلسي بعد أن يكون مانشستر سيتي قد حل ضيفًا على كريستال بالاس.

وأوضح فابينيو: "نحن في مركز جيد الآن، ولدينا إيمان كبير بقدراتنا. إننا نلعب مباراتين كل أسبوع تقريبًا، وعلى الرغم من التعب والإجهاد الذي قد يصاحب ذلك الأمر، يمكنني القول أننا في موقف جيد لأننا دائمًا نركز في المباراة التالية ونتعامل مع كل مباراة على حدة باستمرار. هذه هي المرحلة الحاسمة من الموسم. لقد كان موسمًا رائعًا منذ البداية، وسيكون أمرًا محبطًا لو لم نستطع الفوز بأي لقب في النهاية بعد المجهود الكبير الذي بذلناه. يتبقى لنا 5 مباريات في الدوري وربما 4 في دوري الأبطال، وأعتقد أننا في موقف جيد في كلا البطولتين".