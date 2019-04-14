زيدان: لا يمكن استبدال رونالدو.. ولن أكشف لكم مستقبل كروس

الأحد، 14 أبريل 2019 - 13:45

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

شدد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على تأثر الفريق برحيل كريستيانو رونالدو في يوليو الماضي ورفض الفرنسي الكشف عن مستقبل توني كروس مع النادي.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

ريال مدريد

وقال زيدان في مؤتمر صحفي:"تستطيع فعل ما يحلو لك، لكن رونالدو لا يمكن استبداله، لقد رحل، لكن نستطيع جلب لاعبين لا يقدرون على القيام بما فعله، هذه هي الحياة. نحن في مرحلة جديدة الآن وسئمت الحديث عن الأمر".

وأضاف نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق "لن أكشف لكم موقف كروس، ستعرفون في نهاية الموسم. لا شيء يغير ما قام به اللاعب في السنوات الماضية، أعتمد عليه، أريد رؤية كل اللاعبين، كروس لاعب جيد جدا".

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وذكرت تقارير أن ريال مدريد يستعد لثورة في سوق الانتقالات المقبلة وأن كروس لاعب ألمانيا قد يكون ضمن المغادرين لقلعة سانتياجو برنابيو.

وقدم ريال مدريد موسما متواضعا خسر فيه لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا واقترب غريمه التقليدي برشلونة من التتويج بالدوري الإسباني.

وتأثر ريال مدريد برحيل رونالدو وكذلك زيدان مع نهاية الموسم الماضي.

وقاد جولين لوبيتيجي الفريق ومن بعده سانتياجو سولاري لكن النتائج كانت مخيبة تحت قيادتهما.

توني كروس كريستيانو رونالدو ريال مدريد زيدان

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