كلوب: صراع اللقب؟ نحن في الـ100 متر الأخيرة من سباق عدو

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول صراع لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي بسباقات العدو.

يتبقى خمس مباريات للريدز في صراعه مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، والذي يتصدره الفريق بفارق نقطتين عن سيتي المتبقي له مباراة.

ويستضيف ليفربول منافسه تشيلسي يوم الأحد على ملعب آنفيلد، في وضع شبهه كلوب بسباق 400 متر، والمستمرين فيه حتى النهاية ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال كلوب: "إذا شاركت في سباق 400 متر، سيكون الجميع بجانبك في أول 100، ثم يقل العدد بعد 200 ويقل أكثر بعد 300، قبل أن تذهب بكل ما لديك لآخر 100. نحن الآن في تلك اللحظة من الموسم. الأمر يتعلق باستخدام كل ما لديك".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا مهتم بمواجهة تشيلسي ليس لأنه تشيلسي، لكن لأنه منافسنا هذا الأسبوع. المنافس قوي للغاية، وهو الآن في لحظة جيدة. ما أطلبه من الجميع أن نتحلى بعقلية قتالية".

صراع ليفربول مع تشيلسي، يصادف المباراة رقم 200 لكلوب مع ليفربول.

وأوضح المدرب الألماني "من المنطقي أن يعمل المدرب لفترة أطول مع الفريق، حتى يطبق أسلوبه. كان واضحاً قبل هذا الموسم أننا بحاجة إلى التحسن. وصلنا إلى نهائي دوري الأبطال، لذلك لم يكن موسماً سيئاً".

وأتم "تحسنا لكن هذا لا يعني أننا نلعب الآن أفضل كرة قدم يمكننا لعبها. كانت لدينا لحظاتنا، لكننا الآن مستقرون وهذا هو أهم شيء. يجب أن نكون مستقرين مرة أخرى".