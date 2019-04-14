جاتوزو عن شجار لاعبي ميلان ولاتسيو: كنت زعيم هذه المواقف لكني كبرت

الأحد، 14 أبريل 2019 - 09:58

كتب : FilGoal

جاتوزو

قلل جينارو جاتوزو مدرب ميلان من شأن شجار لاعبيه مع نظرائهم في لاتسيو الذي حدث بعد مباراة الناديين يوم السبت والتي انتهت لصالح الأول بهدف سجله الإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء.

ولم يتحدث جاتوزو عن الأمر مدافعا عن الفريق الذي يدربه ولعب له، بل ذكره الشجار بمواقف كان دائما من أبرز المشاركين فيها.

وقال جاتوزو (40 عاما) في حواره مع القناة الإلكترونية DAZN:"عندما كنت ألعب كنت زعيم هذه المواقف. كانت تثيرني".

أخبار متعلقة

أليجري مستنكرا: يرون الدوري سهلا لأنهم لا يفوزون اعتزال الحائط.. بارزالي يعلق حذاءه فابريجاس: تركت تشيلسي بسبب "ابن" ساري تقرير: يونايتد يعين بوجبا قائدا لإقناعه بالبقاء

وواصل "دوري تغير الآن، أرى الأشياء بشكل مختلف، سني كبيرة. هؤلاء الأشخاص يذهبون للجيم كل يوم. لست قويا مثلما كنت في السابق".

بعد 4 مباريات بلا فوز استطاع ميلان أخيرا الانتصار مستعيدا المركز الرابع الذي تتنافس عليه عدة أندية ترغب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

والفوز كان سيجعل فرصة لاتسيو كبيرة في احتلال المركز الرابع لذلك كانت المباراة حامية الوطيس بين الفريقين في ملعب سان سيرو.

وارتقى ميلان للمركز الرابع ورفع رصيده إلى 55 نقطة وخلفه مباشرة روما (54) والسادس أتلانتا (52 نقطة).

ولعب ميلان وروما مباراة أكثر من أتالانتا وتورينو ولاتسيو، ويبلغ رصيد الأخيرين 49 نقطة.

ميلان جاتوزو

نرشح لكم

أخر الأخبار

نابي كيتا: أهدافي تأخرت بسبب محاولة مساعدة صلاح وماني وفيرمينو 22 دقيقة | المحترفون
المصري لـ في الجول: لعب مباراتنا ضد الإسماعيلي في الدفاع الجوي يعيد الحياة للكرة المصرية 38 دقيقة | الدوري المصري
فضل: انتقاد تونس لاستاد السويس غير مبرر 44 دقيقة |
كلوب: صراع اللقب؟ نحن في الـ100 متر الأخيرة من سباق عدو 56 دقيقة | أوروبا
مستشفى الأهلي – وليد سليمان وسعد سمير إلى ألمانيا ساعة | الدوري المصري
بيان رسمي – الإسماعيلي يدرس عدم إذاعة مبارياته في الدوري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك