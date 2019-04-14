جاتوزو عن شجار لاعبي ميلان ولاتسيو: كنت زعيم هذه المواقف لكني كبرت

قلل جينارو جاتوزو مدرب ميلان من شأن شجار لاعبيه مع نظرائهم في لاتسيو الذي حدث بعد مباراة الناديين يوم السبت والتي انتهت لصالح الأول بهدف سجله الإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء.

ولم يتحدث جاتوزو عن الأمر مدافعا عن الفريق الذي يدربه ولعب له، بل ذكره الشجار بمواقف كان دائما من أبرز المشاركين فيها.

وقال جاتوزو (40 عاما) في حواره مع القناة الإلكترونية DAZN:"عندما كنت ألعب كنت زعيم هذه المواقف. كانت تثيرني".

وواصل "دوري تغير الآن، أرى الأشياء بشكل مختلف، سني كبيرة. هؤلاء الأشخاص يذهبون للجيم كل يوم. لست قويا مثلما كنت في السابق".

بعد 4 مباريات بلا فوز استطاع ميلان أخيرا الانتصار مستعيدا المركز الرابع الذي تتنافس عليه عدة أندية ترغب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

والفوز كان سيجعل فرصة لاتسيو كبيرة في احتلال المركز الرابع لذلك كانت المباراة حامية الوطيس بين الفريقين في ملعب سان سيرو.

وارتقى ميلان للمركز الرابع ورفع رصيده إلى 55 نقطة وخلفه مباشرة روما (54) والسادس أتلانتا (52 نقطة).

ولعب ميلان وروما مباراة أكثر من أتالانتا وتورينو ولاتسيو، ويبلغ رصيد الأخيرين 49 نقطة.