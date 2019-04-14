أليجري مستنكرا: يرون الدوري سهلا لأنهم لا يفوزون

استنكر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس رؤية البعض أن الدوري الإيطالي سهل لذلك يحسمه الفريق بسهولة قبل عدة جولات من النهاية.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي يوم السبت بعد الخسارة من سبال بنتيجة 2-1:"هزيمتنا عار، وحين تخسر تكون غاضبا نوعا ما، خاصة بعد أداء جيد قدمناه. أسمع أن الدوري سهل على يوفنتوس، حسنا، الدوري سهل لأولئك الذين لا يفوزون، لكن صعبا لمن يفوز".

وواصل "يوفنتوس بخلاف فرق أخرى لديه القدرة على خوض كل مباراة من أجل الفوز، لأنك لو فزت فقط بالمواجهات المباشرة لن تتوج بالدوري. هذه القاعدة التي تعلمتها، ولا تزال قائمة، حتى لو أصبحت كرة القدم للعلماء فقط الآن، لا يزال الأمر نفسه".

إن لم يفز نابولي على كييفو يوم الأحد سيتوج يوفنتوس بلقب الدوري رسميا، وإلا سيتأجل الحسم للجولة المقبلة التي سيحتاج فيها الأخير إلى تعادل فقط أمام ضيفه فيورنتينا.

ويوفنتوس في طريقه للتتويج بلقب الدوري الثامن على التوالي مما يعكس هيمنته التامة على البطولة منذ سنوات.

وأردف أليجري الذي توج بالدوري مع ميلان في 2010-2011 وقاد يوفنتوس للفوز بالبطولة 4 مرات "ليس صحيحا أن الدوري سهل على يوفنتوس لأننا نلعب نفس المباريات التي يخوضها الآخرون. الفوز ليس سهلا، صعب جدا، خاصة إذا استمر 7 سنوات".

ولم يحدث في تاريخ الدوري الإيطالي أن هيمن فريق على اللقب لهذا العدد من السنوات مما أفقد البطولة كثيرا من قوتها.

والتعادل أمام سبال كان سيمنح يوفنتوس أسرع تتويج في تاريخ الدوري، قبل 6 جولات من النهاية، لكن الأول أبى إلا أن يسقط ضيفه الذي خاض اللقاء بعناصر احتياطية كثيرة.