تقرير: يونايتد يعين بوجبا قائدا لإقناعه بالبقاء

الأحد، 14 أبريل 2019 - 08:27

كتب : FilGoal

بوجبا

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن نادي مانشستر يونايتد يسعى لجعل لاعبه بول بوجبا قائد الفريق ليظهر للفرنسي مدى قيمته وقدره داخل قلعة أولد ترافورد محاولا إقناعه بالبقاء.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأشارت ميرور إلى أن يونايتد أبلغ بوجبا (26 عاما) أنه لن يبيعه إلى ريال مدريد الساعي بقوة للحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

وكتبت أن يونايتد سيبدأ أيضا مفاوضات تجديد عقد أغلى لاعب في تاريخه.

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وزعمت تقارير أن بوجبا، بطل العالم 2018، يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد وريال مدريد الأقرب لضمه.

وكان بوجبا يافعا في مانشستر يونايتد لكن تخمة النجوم قلصت مشاركته فرحل في 2012 وبعد 4 سنوات من التألق بقميص يوفنتوس استعاده الفريق الإنجليزي لكن مقابل 105 ملايين يورو.

وسجل بوجبا هدفين في فوز يونايتد على وست هام يونايتد بنتيجة 2-1 يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ليرفع رصيد أهدافه إلى 16 في كل البطولات بالموسم الحالي.

ويستعد بوجبا ورفاقه لمهمة معقدة يوم الثلاثاء أمام مضيفهم برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بوجبا مانشستر يونايتد

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