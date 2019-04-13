ديمبا با: لا أشعر بالأسف تجاه جيرارد.. رهاني أمامه كان ناجحا

استرجع ديمبا با لاعب تشيلسي السابق، كواليس هدفه الشهير في شباك ليفربول عام 2014.

ديمبا با سجل الهدف الأول في انتصار تشيلسي على ليفربول بهدفين دون رد قبل 3 جولات على نهاية الدوري الإنجليزي 2013\2014، مباراة تسببت في خسارة الريدز اللقب.

وقال المهاجم الدولي السنغالي السابق في تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية: "لم أشعر بالأسف لأجله، فأنا لست مشجعا لـ ستيفن جيرارد، ولست مشجعا لـ ليفربول. كما أنني لست مشجعا لـ مانشستر سيتي، ولست سعيدا بتتويجه حينها بلقب الدوري".

وأضاف با: "ما حدث جزء من كرة القدم، الأمر مشابه لما فعله كريستال بالاس في الموسم الماضي عندما لم يحتج إلى الفوز، ورغم ذلك واجه ستوك سيتي وهزمه وأرسله إلى القسم الثاني. عليك أن تقوم بعملك، أن تلعب لأجل الفوز".

ديمبا با سجّل هدفا مهما لـ تشيلسي قبل أسبوعين قبل مواجهة ليفربول، في مواجهة باريس سان جيرمان، كان سببا في تأهل البلوز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

با يعتبر هذا الهدف أمام الفرنسيين أكثر أهمية: "هدفي أمام باريس سان جيرمان يحمل ذكرى رائعة، لأنه تسبب في تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "إنها ذكرى أعظم وأكثر تأثيرا بالنسبة لي، بينما ذاك الهدف في أنفيلد لم يعد علينا بأي فائدة سوى الفوز على ليفربول خارج ملعبنا".

اللاعب الحالي في فريق إسطنبول باشكاشهير التركي أوضح سبب عدم اعتزازه كثيرا بهدفه في ليفربول: "إنه هدف لم يصل بنا إلى مرحلة متقدمة، ولم يتسبب في فوزنا بالدوري، إنه مثل أي هدف عادي آخر سجلته".

واعترف با أن مدربه حينها، جوزيه مورينيو، كان راغبا في الفوز بشدة رغم خروج تشيلسي من سباق التنافس على اللقب وتركيزه على المشوار القاري حينها: "مورينيو لعب بالفريق الاحتياطي يومها، العديد من اللاعبين الذين شاركوا يومها لم يكونوا أساسيين. ولكن مورينيو توقع منا تحقيق الفوز رغم ذلك".

وأضاف: "مورينيو امتلك الحافز للفوز بتلك المباراة، صرخ بصوت عالٍ في غرفة خلع الملابس".

وأردف: "مورينيو قال لنا: حضرنا إلى هنا للفوز، لن نستسلم".

وشرح با كيف تنبأ بخطأ ستيفن جيرارد وتعثره" "هذه هي وظيفة المهاجمين، تماما مثل 90% من المهاجمين الآخرين، أحيانا نضغط على اللاعبين الآخرين لاستخلاص الكرة، ولكننا لا نفعل ذلك بشكل دفاعي بحت بالتأكيد".

واستفاض: "إن امتلك مدافعا الكرة وقام بالالتفاف، فإننا نقوم بالضغط على حارس مرماه قبل أن يمرر إليه المدافع تحسبا لارتكاب أي خطأ ينتج عنه فرصة".

وأوضح: "دائما ما نراهن، وأنا كنت هناك في الوقت المناسب، راهنت بعض الشيء".

قبل أن يتحدث عن إنهاء الهجمة الذي لم يكن سلسلا بالكامل: "انطلاقي من منتصف الملعب لم يترك لي زاوية مفتوحة، ولذا قمت بتسجيل الكرة بين قدمي حارس المرمى لأن الزاوية كانت ضيقة للغاية، والأمر سار بشكل جيد".

عندما سجّل ديمبا با، ذهب للسجود، فيما هرع جيرارد نحو الشباك وجلب الكرة، هل يترك ذلك أثرًا في نفس مُسجِل الهدف؟

با يختتم مجيبا: "لا، الأمر لم يكن موجها لنا، إن فازوا بالمباراة لتوجوا بالدوري".

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