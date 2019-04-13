لأجل المقاتل كاباروس.. إشبيلية يقهر بيتيس في دربي أندلسي ساخن من 5 أهداف

حقق إشبيلية فوزا مثيرا على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة 32 من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

إشبيلية سجّل أهدافه الثلاثة بواسطة: منير الحدادي، وبابلو سارابيا، وفرانكو فاسكيز. بينما سجل جيوفاني لو سيلسو، وكريستيان تيّو لـ بيتيس.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد بيتيس عند 43 نقطة في المركز التاسع.

أقدام لاعبي إشبيلية حملت أنباءً سعيدة لمدربهم خواكين كاباروس، الذي أعلن عن إصابته بمرض سرطان الدم قبل أيام، ورفض التنحي عن مهمته كمدرب للفريق.

كاباروس قاد إشبيلية في الدربي رقم 10 بالدوري، وهو أكثر المدربين الإشبيليين على هذا الصعيد.

ليظفر إشبيلية بالانتصار أمام بيتيس بعد أن غاب عنه الفوز في الدربي بالمباريات الثلاث الماضية.

الهزيمة هي الأولى لـ كيكي سيتيين كمدرب لـ ريال بيتيس في دربي الأندلس، بعد أن فاز مرتين وتعادل مرة.

فريقه بيتيس فشل في الفوز ذهابا وإيابا على جاره اللدود إشبيلية في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1994\1995.

مباراة مثيرة

الشباك التي اهتزت 5 مرات خلال المباراة، اكتفت بالاهتزاز مرة واحدة في الشوط الأول، عندما سجّل منير الحدادي هدف إشبيلية الأول في الدقيقة 26 بعد عرضية متقنة من بابلو سارابيا.

صانع الهدف سارابيا رفع رصيده من التمريرات الحاسمة في دوري هذا الموسم إلى 11، خلف ليونيل ميسي متصدر صانعي الأهداف برصيد 12 هدفا.

في الشوط الثاني أشعل الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 55 بعد عرضية خلفية من الظهير جونيور فيربو، وإنهاء مميز للهجمة من لاعب باريس سان جيرمان المعار.

ليرفع لو سيلسو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 15 هدفا في صدارة هدافي بيتيس.

احتفالات جماهير بيتيس لم تدم طويلا، ليعود إشبيلية إلى المقدمة بعد 4 دقائق، وهذه المرة سجّل سارابيا هدف التقدم بنفسه بعد عرضية وسام بن يدر.

إشبيلية استغل غفوة لاعبي بيتيس وسجّل هدفا ثالثا في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من فرانكو فاسكيز لم يتسطع باو لوبيز حارس مرمى بيتيس على ردعها.

سيتيين حاول لملمة شمل بيتيس، فدفع بالقائد المخضرم خواكين سانشيز في الدقيقة 68، والذي سجّل هدف المباراة الوحيد في دربي الدور الأول.

خواكين سجّل ظهوره رقم 17 في مباريات الدربي بدوري القسم الأول الإسباني، وهو أعلى لاعبي بيتيس تاريخيًا في عدد مباريات الدربي بالتساوي مع كاردينيوسا.

الدولي الإسباني السابق شن خطورة كبيرة من الجهة اليمنى فور دخوله، وكاد أن يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة لولا تألق توماس فاشليك حارس مرمى إشبيلية الذي أبعد عدة كرات خطيرة طوال اللقاء خصوصا أمام خيسيه رودريجيز.

هجمات بيتيس أسفرت عن هدف ثانٍ في الدقيقة 82، بواسطة البديل الآخر كريستيان تيو الذي نفّذ ركلة حرة مباشرة بشكل رائع، أشعلت الدقائق الأخيرة.

لكن هذا لم يكن كافيا للضيوف الذين فشلوا في إدراك التعادل، واكتفوا بتسجيل هدفين في مقابل ثلاثة لأصحاب الأرض.

إشبيلية اقتلع المركز الرابع مؤقتا من خيتافي الذي يحل ضيفا على بلد الوليد غدا الأحد، بينما فوّت بيتيس فرصة رفع رصيده إلى 46 نقطة، وهو نفس رصيد فالنسيا السادس.

في نهاية اليوم، كان هتاف "كاباروس" ما اهتز به ملعب سانشيز بيزخوان الذي رددت جماهير إشبيلية اسمه بقوة.

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