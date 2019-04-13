بالفيديو – ركلة كيسي تكفي.. ميلان يفوز على لاتسيو ويقفز للمركز الرابع

السبت، 13 أبريل 2019 - 22:33

كتب : FilGoal

ميلان - لاتسيو

انتصر فريق ميلان على ضيفه لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي.

هدف فوز ميلان جاء عن طريق فرانك كيسي من علامة الجزاء في الدقيقة 79.

ركلة كيسي كانت كافية لتكتب لميلان الانتصار الـ 15 هذا الموسم في الدوري والأول منذ 4 مباريات.

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بينما تلقى لاتسيو الخسارة العاشرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ورفع ميلان رصيده للنقطة 55 ليقفز للمركز الرابع في صراع الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 49 في المركز السابع.

إنتر يتواجد في المركز الثالث بـ 57 نقطة من 31 مباراة، ويليه ميلان بـ 55 نقطة من 32 مباراة.

روما في المركز الخامس بـ 54 نقطة من 32 مباراة، ويليه أتلانتا بـ 52 نقطة من 31 مباراة.

ليتواصل الصراع الناري على المقعد الثالث والرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

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