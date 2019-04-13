قائمة المصري – إيهاب جلال يستعيد فريد شوقي وطيارة أمام الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري عن قائمته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأحد.

المصري يستقبل الإسماعيلي في دربي القنال بالجولة 29 من الدوري المصري، ضمن صراع المربع الذهبي.

وشهدت القائمة عودة الثنائي فريد شوقي ومصطفى طيارة بعد غيابهما عن مباراة الزمالك للإيقاف، بالإضافة إلى استدعاء الثنائي الشاب أيمن ندا للانضمام إلى معسكر القاهرة عقب المواجهة الماضية.

بينما يغيب أحمد شوشة للإيقاف، وإسلام عطية للإصابة، مع تواصل الغياب الطويل للفلسطيني محمد صالح الذي تعرّض لقطع بالرباط الصليبي، حاله حال زميله أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق.

المصري الذي فاز على الزمالك قبل أيام بهدفين مقابل هدف واحد، يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 27 مباراة.

قائمة المصري أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود – محمود السيد – محمد شحاتة

الدفاع: إسلام أبو سليمة – كريم العراقي – محمود حمد – حسام أشرف - مصطفى طيارة - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: إيزي إيميكا – سعيدو سينبوري – عبد الناصر دي ماريا – إسلام عيسى - إيزيكييل باسي – أيمن ندا – حسين رجب – عبد الله بيكا – محمد جابر – فريد شوقي – عمرو موسى – أحمد ياسر

الهجوم: أوستين أموتو – محمد جريندو – محمود وادي