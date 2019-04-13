بالفيديو - الأقدام الإنجليزية تعيد دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني مؤقتا

السبت، 13 أبريل 2019 - 22:04

كتب : FilGoal

جادون سانشو - دورتموند

استعاد بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني مؤقتا، بالفوز 2-1 على ضيفه ماينتس، في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

الإنجليزي جادون سانشو سجّل هدفي دورتموند في الشوط الأول، بينما سجّل السويدي روبن كوايسون هدف ماينتس الوحيد في الدقائق الأخيرة.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بينما تجمّد رصيد ماينتس عند 33 نقطة في المركز 12.

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سانشو افتتح التسجيل لـ دورتموند في الدقيقة 17 بعد عرضية متقنة من ماريو جوتسه.

اللاعب الإنجليزي الشاب عاد في الدقيقة 24 وأضاف الهدف الثاني لأسود الفستفاليا، رافعا رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 11 هدفا.

ليصير سانشو أصغر لاعب يصل إلى 11 هدفا في الدوري الألماني، بعمر 19 عاما و19 يوما.

على الجانب الآخر، قدّم رومان بوركي حارس مرمى دورتموند مباراة مميزة، وتصدى لـ9 تسديدات، وهو أعلى عدد من التصديات لأي حارس في المسابقة هذا الموسم.

لكن بوركي لم يصمد في اللحظات الأخيرة، واهتزت شباكه أخيرا بواسطة كوايسون في الدقيقة 83.

دورتموند سيبيت ليلته متصدرا للمسابقة بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على فورتونا دوسلدورف غدا الأحد.

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