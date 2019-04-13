قائمة الإسماعيلي - غياب بافور للإيقاف أمام المصري

السبت، 13 أبريل 2019 - 21:35

كتب : ياسر الشريف

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف

أعلن سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي، عن قائمة من 18 لاعبا لمواجهة المصري غدا الأحد.

الإسماعيلي يحل ضيفا على المصري في استاد الدفاع الجوي، بالجولة 29 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب الغاني ريتشارد بافور للإيقاف بعد تحصله على بطاقة حمراء في مواجهة الجونة الماضية.

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كما تواصل غياب حارس المرمى محمد مجدي للإصابة.

الإسماعيلي يتواجد في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 27 مباراة.

قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمود رضا

الدفاع: طارق طه – محمد مجدي – محمد هاشم – باهر المحمدي – أحمد أيمن – محمود المتولي

الوسط: محمد الضرف – محمود دونا – محمد صادق – إبراهيم عبد الخالق – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم – إبراهيم حسن

الهجوم: بينسون شيلونجو – أودا مارشال

الإسماعيلي المصري الدوري المصري في الدوري

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