سيلتا لا يساوي شيئا دون أسباس.. أتليتكو يقلص الفارق مع برشلونة

قلّص أتليتكو مدريد الفارق مع برشلونة المتصدر، وهزم سيلتا فيجو بهدفين دون رد، على ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

أنطوان جريزمان وألفارو موراتا سجلا هدفي أتليتكو مدريد مقاسمة بين شوطي المباراة.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد سيلتا فيجو عند 32 نقطة في المركز 16.

السجّل السيئ لـ سيلتا في العاصمة الإسبانية تواصل، إذ لم يحقق أي فوز في الدوري على أرض مدينة مدريد منذ يونيو 2007.

كما ظهر تأثير غياب الهداف إياجو أسباس الذي لم يفز سيلتا في غيابه سوى مرة واحدة بآخر 21 مباراة، وخسر 17 مواجهة.

يان أوبلاك واصل تألقه الذي أظهره في مواجهة برشلونة الماضية، وأبعد فرصة خطيرة برد فعل رائع أمام ماكسي جوميز وسفيان بوفال على التوالي.

تصديات أوبلاك فتحت الطريق لزملائه في خط الهجوم حتى يتقدموا في النتيجة، فسجّل جريزمان الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول.

الهدف هو الثالث لـ جريزمان من ركلة حرة مباشرة هذا الموسم، وهدفه رقم 130 إجمالا بقميص أتليتكو، متخطيا فيرناندو توريس صاحب الـ129 هدفا، ليصل إلى المركز الخامس على لائحة الهدافين التاريخيين للروخيبلانكوس.

في الشوط الثاني تكفّل جريزمان بقتل المباراة عن طريق تمريرة رائعة لـ ألفارو موراتا الذي سجل الهدف الثاني بعد أن راوغ الحارس في الدقيقة 74.

أتليتكو قلّص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 9 نقاط، مستفيدا من تعادل الأخير 0-0 أمام ويسكا في وقتٍ متقدم من اليوم.

بينما صار سيلتا مهددا بالتقهقر إلى المركز 18 الذي يتسبب في هبوط صاحبه إلى القسم الثاني.

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