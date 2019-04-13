تركي آل الشيخ: أتوقع فوز الأهلي على بيراميدز.. وعبد الله السعيد سيكون أسوأ لاعب

السبت، 13 أبريل 2019 - 21:13

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - تركي آل الشيخ

قال تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، إن الأهلي سيفوز على فريقه في مواجهة الخميس المقبل.

بيراميدز يحل ضيفا على الأهلي يوم الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 25 للدوري المصري.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية عبر فيسبوك:

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"الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول... طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي... وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد".

وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية قادما من الأهلي السعودي، ليخوض أولى مبارياته في نفس اليوم، ويساهم في الفوز حينها على فريقه السابق –الأهلي- بهدفين لهدف واحد، بصناعته هدف وتسجيله لآخر.

الأهلي يحتل صدارة الدوري المصري حاليا برصيد 58 نقطة من 25 مباراة خاضها، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

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