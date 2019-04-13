بالفيديو - يونايتد ينجو من فخ وست هام بركلتي جزاء

السبت، 13 أبريل 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - توتنام

نجا مانشستر يونايتد أمام ضيفه وست هام يونايتد واقتنص النقاط الثلاث بفضل ركلتين جزائيتين سجل منهما بول بوجبا هدفين في لقاء انتهى بنتيجة 2-1 يوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى فريق الشياطين الحمر للمركز الخامس في ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 64 نقطة متخطيا أرسنال البالغ رصيده 63 نقطة والذي يلعب يوم الاثنين أمام مضيفه واتفورد.

وحصل يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 19 سجل منها بوجبا الهدف الأول لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة 49 بهدف للبرازيلي فيليبي أندرسون.

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ومن ركلة جزاء أخرى سجل بوجبا هدف الانتصار في الدقيقة 80.

ويصارع يونايتد لاحتلال مركز بين الأربعة الأوائل ليشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويحل يونايتد ضيفا على برشلونة يوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومهمته صعبة بعدما خسر لقاء الذهاب بهدف في ملعب أولد ترافورد.

ويلعب في 21 إبريل أمام مضيفه إيفرتون.

مانشستر يونايتد وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي

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