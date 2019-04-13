بالفيديو – دجيكو يفك عقدة دامت عاما ويقود روما لفوز ثمين على أودينيزي

السبت، 13 أبريل 2019 - 20:46

كتب : FilGoal

دجيكو - روما

خطف روما فوزا ثمينا على حساب ضيفه أودينيزي، بهدف دون رد، على ملعب أوليمبيكو، في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

هدف اللقاء الوحيد سُجل بواسطة إيدين دجيكو في الربع الأخير من المباراة.

ليرفع روما رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد أودينيزي عند 32 نقطة في المركز 16.

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أودينيزي كان خطيرا في الشق الهجومي أغلب أوقات المباراة، وكاد أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 57 برأسية سيباستيان دي مايو التي ارتدت من القائم.

قبل أن يظهر البوسني دجيكو ويسجل هدف الانتصار في الدقيقة 67 بعد تمريرة بديعة من ستيفان الشعراوي.

دجيكو سجّل هدفه الأول في الدوري على ملعب روما منذ أبريل الماضي، أي قبل عام كامل.

ليتقدّم روما للمراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في انتظار خوض أتالانتا لمباراته أمام إمبولي مساء الإثنين.

بينما فشل أودينيزي في الوصول لمركز أكثر أمانا، إذ يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن مناطق الهبوط.

روما أودينيزي الدوري الإيطالي

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