بالفيديو - شهيق الحرية الأول للاتحاد.. النصر يسقط ويعبّد طريق الهلال نحو اللقب

بعد 26 جولة من أنفاس مكتومة وقلوب يملؤها القلق، آن لجماهير الاتحاد أن تتنفس الصعداء أخيرا.

للمرة الأولى هذا الموسم، سيخرج جدول ترتيب الجولة في الدوري السعودي، دون أن يتواجد الاتحاد في مراكز الهبوط.

الاتحاد حقق فوزا ملحميا على مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد الملك فهد الدولي، بالجولة 27 من الدوري السعودي.

أليكساندر بريوفيتش سجّل مرتين للاتحاد، قبل أن يرد عليه السفاح المغربي عبد الرزاق حمد الله بمثلهما، وأخيرا جاءت رصاصة الرحمة بواسطة فهد المولد الذي خطف انتصار العميد.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز 12، بينما تجمّد رصيد النصر عند 61 نقطة في المركز الثاني.

الاتحاد غادر المراكز الأربعة الأخيرة، التي يسقط منها 3 فرق، ويلعب رابعها ملحق بقاء، وهو أمر يحدث للمرة الأولى هذا الموسم، قبل 3 جولات فقط على نهاية الموسم الشرس.

بينما فرّط النصر في صدارته التي دامت لجولتين فقط، مسلّما إياها للهلال الذي استعاد قمة الجدول.

الصربي أليكساندر بريوفيتش افتتح التسجيل للاتحاد في الدقيقة 32، بعد أن تابع تسديدة زميله البرازيلي رومارينيو.

قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 43 بنفسه بتسديدة صاروخية، ليخرج الاتحاد متقدما بهدفين في الشوط الأول.

النصر الذي واجه خطورة فقدان الصدارة لم يستسلم، قلّص الفارق بشكل رائع في الدقيقة 68، وأدرك التعادل بنفسه بعد 6 دقائق من ركلة جزاء.

العالمي اندفع بكل خطوطه في اللحظات التالية راغبًا في اقتناص الفوز الذي يساوي الصدارة، ليترك دفاعات الخلفية مكشوفة.

الأمر الذي مكّن فهد المولد من الانفراد بـ براد جونز حارس مرمى النصر، ليسجل هدف الانتصار في الدقيقة 87 ويخطف فوزا هو الأثمن للاتحاد في الموسم الحالي.