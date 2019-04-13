"أتمزحون؟! لن أحضر مجددا".. موقف محرج لـ مدرب رايو فايكانو

كم من الصحفيين يتوقع المدرب عند دخوله إلى قاعة المؤتمرات الصحفية؟ 20؟ 25؟ 30؟ حسنا، باكو خيميز المدير الفني لـ رايو فايكانو وجد صحفيا واحدا!

رايو فايكانو يستعد لخوض مباراة مصيرية على ملعب سان ماميس غدا الأحد في مواجهة أتليتك بلباو، مواجهة قد تشكّل ملامح الهابطين والناجين في الدوري الإسباني هذا الموسم.

رغم ذلك، لم يحظ خيميز بالاهتمام الإعلامي الكافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وعند دخوله إلى القاعة، فوجئ بمراسل صحيفة "ماركا" ومصور من محطة "تيلي مدريد".

ملامح خيميز تجمدت عندما وجد نفسه في غرفة خالية، ليصمت للحظات ثم يقول في غضب: "هذه مزحة، أليس كذلك؟".

المدرب الإسباني الذي يقود رايو في ولاية ثانية واصل: "لو علمت بذلك لما أتيت، لن آتي مجددا. سأرسل خوان (مساعده) أو أي شخص آخر".

ليحاول المسنق الإعلامي لـ رايو تهدئته قائلا: "هيا يا باكو، استمع فقط لبضعة أسئلة، إنه يوم السبت وليس هناك الكثير من الصحفيين المتاحين".

خيميز حاول السيطرة على غضبه، وبدأ في إجابة أسئلة ماركوس دي فيسنتي صحفي "ماركا" الذي فوجئ بأنه يحاور خيميز في لقاء حصري على غير المتوقع، إذ لا يوجد صحفيين آخرين في القاعة!

اقرأ: رايو فايكانو.. نادي الأبطال الخارقين

يقول دي فيسنتي في تقريره عن الواقعة عبر ماركا: "في تلك الغرفة، تواجد 5 أشخاص فقط، 3 منهم ينتمون لنادي رايو فايكانو!".

رايو يحتل المركز 19 –قبل الأخير- برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

خيميز عاد لتولي تدريب رايو في الشهر الماضي، وحصد 4 نقاط من مبارياته الثلاثة التي قادها، محققا فوزا مفاجئا في الجولة الماضية على فالنسيا الذي لم يكن قد خسر في 17 مباراة متتالية.