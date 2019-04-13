انتهت في إسبانيا - ويسكا (0) (0) برشلونة

السبت، 13 أبريل 2019 - 15:59

كتب : FilGoal

برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على ويسكا في ملعب إل ألكوراز بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يقبع ويسكا في المركز 20 -الأخير- برصيد 24 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.57 مالكوم يطلق تسديدة قوية ترتد من القائم بشكل غريب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.17 خيسون موريو يطلق تسديدة رأسية قوية والحارس ألبيرتو سانتاماريا يتصدى

ق.16 عثمان ديمبيلي يسدد على القائم الأيسر لـ ويسكا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة ويسكا الدوري الإسباني

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