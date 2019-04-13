انتهت في إسبانيا - ويسكا (0) (0) برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على ويسكا في ملعب إل ألكوراز بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يقبع ويسكا في المركز 20 -الأخير- برصيد 24 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.57 مالكوم يطلق تسديدة قوية ترتد من القائم بشكل غريب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.17 خيسون موريو يطلق تسديدة رأسية قوية والحارس ألبيرتو سانتاماريا يتصدى

ق.16 عثمان ديمبيلي يسدد على القائم الأيسر لـ ويسكا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل