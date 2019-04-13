خاص رئيس المصري يعلن لـ في الجول مقاطعة مدحت شلبي ويصرح: أزمة مستحقاتنا انتهت

السبت، 13 أبريل 2019 - 14:26

كتب : أيمن عيد

سمير حلبية رئيس المصري

قرر سمير حلبية رئيس المصري مقاطعة الإعلامي مدحت شلبي، منتقدا حديث الأخير عن أزمة بث لقاء الفريق أمام الزمالك يوم الأربعاء والتي انتهت قبل انطلاق المباراة بلحظات.

وقال حلبية لـFilGoal.com:"قررنا عدم التعامل مع مدحت شلبي وأي برنامج يوجد به بسبب أسلوب إدارته للحوار والتهكم على مسؤولي النادي".

وأضاف "كل من في الاستوديو (الذي يبث عبر قناة نايل سبورت) يتبع شركة بريزينتيشن، لهم الحق في الدفاع عن موقفهم كما أني أدافع عن حقوق النادي. أبلغنا الجهاز الفني واللاعبين بعدم إجراء أي مقابلة تلفزيونية مع برنامج فيه شلبي".

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وأتم حلبية "المكالمة الأخيرة لم يكن فيها الصوت جيدا وكنت أحاول إعلان أن الفريق سيلعب المباراة بعدما انتهت المشكلة باتصال مع مسؤول. مباراتنا أمام الإسماعيلي ستبث دون مشكلة وخلال أسبوع سيتم جدولة مستحقاتنا لدى بريزينتيشن".

وأعلن المصري قبل أيام من انتصاره على الزمالك بنتيجة 2-1 أنه لن يسمح ببث المباراة بسبب مستحقات لم يحصل عليها من بريزينتيشن.

وتأخر لاعبو المصري في النزول إلى أرض الملعب بسبب المشكلة التي انتهت ببث المباراة من ملعب الجيش في السويس.

وفاز المصري على الزمالك ليمنعه من تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع.

ويستضيف المصري فريق الإسماعيلي يوم الأحد في الجولة 29 من الدوري.

المصري مدحت شلبي الدوري المصري بريزينتيشن

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