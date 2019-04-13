ناينجولان منتقدا إيكاردي: كان عليه مراعاة الفريق

انتقد راجا نيانجولان لاعب إنتر ميلان زميله ماورو إيكاردي الذي ابتعد فترة عن المران ولم يشارك في المباريات مما أثر على مستوى الفريق.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال البلجيكي في تصريحات لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية:"كل لاعب في الفريق مهم، لكن لا أحد لا يمكن الاستغناء عنه. ماورو لاعب رائع، لكن لدينا مهاجم آخر هو لاوتارو مارتينيز قدم أداء طيبا جدا حين جاءت الفرصة ويستطيع أن يكون في القمة".

واستمر لاعب روما السابق "قيل الكثير عن مسألة إيكاردي. لو كانت لديه مشكلات مع أحد، كان عليها حلها دون أن يتركها تدمر الفريق. كفى الآن، يتدرب وبات متاحا، مثل الجميع. إذا استمر هكذا وسجل أهدافا، فهو لاعب مهم جدا لنا".

وأضاف ناينجولان "أبلغته ما اعتقدته، لو لديه مشكلات عليه حلها مع أحد ما، لا يمكن أن تدفع المجموعة كلها ثمن غيابه. المدرب لوتشيانو سباليتي يركز على المجموعة. لابد أن يكون المدرب موثوقا به في أعين لاعبيه ولقد حاول التعامل مع الموقف بأفضل شكل ممكن بالقيام بما عليه فعله".

وغاب إيكاردي عن 10 مباريات للفريق منها 4 في الدوري رغم أنه القائد وهداف نيراتزوري مما أدى إلى خسارة إنتر أمام كالياري ولاتسيو في الدوري وخروجه من الدوري الأوروبي على يد إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ونشبت أزمة بين إيكاردي وسباليتي لم يوضح النادي تفاصيلها وجرد الأخير الأول من شارة القيادة وقرر إبعاده عن المباريات فقرر الأرجنتيني عدم التدرب.

وسجل إيكاردي هدفا وأرسل تمريرة حاسمة في فوز الفريق على جنوى بأربعة أهداف دون رد في 3 إبريل ويوم الأحد شارك في التعادل بدون أهداف ضد أتالانتا.