بالفيديو - الهلال العنيد يسقط أهلي جدة ويتصدر مؤقتا الدوري الملتهب

واصل الهلال مطاردته للنصر في صراعهما الملتهب على لقب الدوري السعودي بإسقاط الأهلي يوم الجمعة بهدف دون رد سجله ألبرتو بوتيا الإسباني في الدقيقة 43.

وارتقى الهلال لصدارة البطولة مؤقتا رافعا رصيده إلى 63 نقطة متجاوزا النصر البالغ رصيده 61 نقطة والذي يواجه ضيفه الاتحاد يوم السبت.

وتوقف رصيد الأهلي عند 46 نقطة واستمر في المركز الخامس وتمنى النصر أن يوقف الأول زحف الهلال لكن رفاق عمر السومة تأثروا بطرد زميلهم يوسف الحربي في الدقيقة 38.

واستغل التعاون تعثر الأهلي ليقتنص المركز الرابع بفوزه على ضيفه القادسية بنتيجة 2-صفر ليرفع رصيده إلى 49 نقطة.

وتفوق الفيصلي على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1 ورفع رصيده إلى 40 نقطة وارتقى للمركز السادس مخلفا الأخير ورائه مباشرة بفارق نقطة.

وابتعد الفيحاء عن منطقة الخطر بإسقاط مضيفه أحد بنتيجة 3-1 ليهبط الأخير رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 28 نقطة وصعد للمركز 12.