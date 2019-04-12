بالفيديو - الهلال العنيد يسقط أهلي جدة ويتصدر مؤقتا الدوري الملتهب
الجمعة، 12 أبريل 2019 - 23:49
كتب : FilGoal
واصل الهلال مطاردته للنصر في صراعهما الملتهب على لقب الدوري السعودي بإسقاط الأهلي يوم الجمعة بهدف دون رد سجله ألبرتو بوتيا الإسباني في الدقيقة 43.
وارتقى الهلال لصدارة البطولة مؤقتا رافعا رصيده إلى 63 نقطة متجاوزا النصر البالغ رصيده 61 نقطة والذي يواجه ضيفه الاتحاد يوم السبت.
وتوقف رصيد الأهلي عند 46 نقطة واستمر في المركز الخامس وتمنى النصر أن يوقف الأول زحف الهلال لكن رفاق عمر السومة تأثروا بطرد زميلهم يوسف الحربي في الدقيقة 38.
ملخص مختصر #الاهلي_الهلال
لمشاهدة الملخص كامل: https://t.co/lXq6RPKBh8#دوري_بلس pic.twitter.com/GM6Yo457D2— دوري بلس (@dawriplusksa) April 12, 2019
واستغل التعاون تعثر الأهلي ليقتنص المركز الرابع بفوزه على ضيفه القادسية بنتيجة 2-صفر ليرفع رصيده إلى 49 نقطة.
مُلخص مُختصر | #التعاون_القادسية#دوري_بلس
شاهد الملخص كامل عبر الرابط التالي : https://t.co/V4KKFJ378c pic.twitter.com/vOYLISyYRv— دوري بلس (@dawriplusksa) April 12, 2019
وتفوق الفيصلي على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1 ورفع رصيده إلى 40 نقطة وارتقى للمركز السادس مخلفا الأخير ورائه مباشرة بفارق نقطة.
مُلخص مُختصر | #الوحدة_الفيصلي #دوري_بلس
شاهد الملخص كامل عبر الرابط التالي : https://t.co/SgbscSviIJ pic.twitter.com/iecrj7DAF4— دوري بلس (@dawriplusksa) April 12, 2019
وابتعد الفيحاء عن منطقة الخطر بإسقاط مضيفه أحد بنتيجة 3-1 ليهبط الأخير رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.
ورفع الفيحاء رصيده إلى 28 نقطة وصعد للمركز 12.
ملخص مختصر #احد_الفيحاء
لمشاهدة الملخص كامل: https://t.co/LdCl3uHKdK#دوري_بلس pic.twitter.com/uHxmrPgwo4— دوري بلس (@dawriplusksa) April 12, 2019