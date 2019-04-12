فالفيردي عن جرح ميسي: كأنه اصطدم بقطار

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

فضل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إعفاء نجمه ليونيل ميسي من مواجهة ويسكا، مشيرا إلى أنه فضل إراحة قائد الأرجنتين بعد إصابة قوية تعرض لها أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي خاص بلقاء ويسكا وبرشلونة يوم السبت في الجولة 32 من الدوري الإسباني:"الضربة كانت قوية، وكأنه اصطدم بقطار".

وأصيب ميسي بجرح في أنفه ونزف إثر اصطدام قوي مع كريس سمولينج مدافع يونايتد خلال لقاء انتهى بفوز رفاق الأول بهدف دون رد.

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واختار فالفيردي إراحة ميسي استعدادا للقاء الإياب أمام يونايتد يوم الثلاثاء في ملعب كامب نو.

ويحل برشلونة ضيفا على ويسكا ويحتاج الفريق الكاتالوني إلى 10 نقاط من آخر 7 مباريات في الدوري ليتوج رسميا باللقب.

ميسي برشلونة

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