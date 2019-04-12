انتفاضة سموحة مستمرة بإسقاط الإنتاج

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 19:30

كتب : FilGoal

سموحة

حقق سموحة فوزا هاما يوم الجمعة أمام مضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة 2-صفر محققا انتصار ثان على التوالي أبعده أكثر عن المراكز الأخيرة في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وسجل شريف رضا الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 12 ثم عزز المدافع المخضرم السيد فريد النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 19.

ولم يفز سموحة بأي لقاء في الدوري منذ 7 أكتوبر حتى انتصر على حرس الحدود في الجولة الماضية وانتفاضته استمرت بإسقاط رجال مختار مختار على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

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ورفع الفريق السكندري رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي للمركز 13 في ترتيب البطولة بينما استمر الإنتاج ثامنا ورصيده 35 نقطة.

وواصل الإنتاج ترنحه وتلقى الخسارة السادسة في آخر ثماني مباريات والتي فاز فيها مرة كانت أمام طلائع الجيش يوم السبت.

ويحل سموحة ضيفا على الداخلية يوم الجمعة بينما يستضيف الإنتاج فريق المقاولون العرب في 20 إبريل.

سموحة الإنتاج الحربي الدوري المصري

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