برشلونة يبعد ميسي وبوسكيتس عن مواجهة ويسكا
الجمعة، 12 أبريل 2019 - 19:05
كتب : FilGoal
قرر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إبعاد نجمه ليونيل ميسي ولاعب وسطه سيرخيو بوسكيتس عن مواجهة مضيفه ويسكا في الجولة 32 من الدوري الإسباني.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
وأعلن نادي برشلونة قائمة الفريق التي تحل ضيفة على ويسكا يوم السبت والتي يغيب عنها أيضا جيرار بيكيه ولويس سواريز بسبب الإيقاف وإيفان راكيتيتش بسبب الإصابة.
وفضل فالفيردي على الأرجح إراحة ميسي وبوسكيتس لمباراة الفريق يوم الثلاثاء أمام ضيفه مانشستر يونايتد في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ودخل القائمة لاعبون شباب هم جان كلير توديبو وجيسون موريو وريكي بويج وأبيل رويز وموسى واجوى.
📋 [CONVOCATORIA]
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/dZkI48xYNT— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 12, 2019
وفاز برشلونة بهدف في مباراة الذهاب والتعادل بأي نتيجة يكفيه ليتأهل للدور نصف النهائي.
ويتصدر برشلونة بطولة الدوري ورصيده 73 نقطة. ويحتاج الفريق لعشر نقاط ليتوج رسميا باللقب.