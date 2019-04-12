برشلونة يبعد ميسي وبوسكيتس عن مواجهة ويسكا

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 19:05

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

قرر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إبعاد نجمه ليونيل ميسي ولاعب وسطه سيرخيو بوسكيتس عن مواجهة مضيفه ويسكا في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة قائمة الفريق التي تحل ضيفة على ويسكا يوم السبت والتي يغيب عنها أيضا جيرار بيكيه ولويس سواريز بسبب الإيقاف وإيفان راكيتيتش بسبب الإصابة.

وفضل فالفيردي على الأرجح إراحة ميسي وبوسكيتس لمباراة الفريق يوم الثلاثاء أمام ضيفه مانشستر يونايتد في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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ودخل القائمة لاعبون شباب هم جان كلير توديبو وجيسون موريو وريكي بويج وأبيل رويز وموسى واجوى.

وفاز برشلونة بهدف في مباراة الذهاب والتعادل بأي نتيجة يكفيه ليتأهل للدور نصف النهائي.

ويتصدر برشلونة بطولة الدوري ورصيده 73 نقطة. ويحتاج الفريق لعشر نقاط ليتوج رسميا باللقب.

برشلونة ميسي

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