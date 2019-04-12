كرة يد – الأهلي يهزم الترجي ويتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 18:16

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة يد

تغلب الأهلي على نادي الترجي الرياضي التونسي، وتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

وفاز الأهلي على الترجي بنتيجة 30-27 ليتأهل إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الترجي بنتيجة 12-11.

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وفي الشوط الثاني عاد الأهلي وتقدم على الترجي بفارق أربع نقاط أحيانا، حتى انتهى الوقت بالفعل بتقدم الأهلي بنقطة وحيدة بنتيجة 24-23 مع مخالفة للترجي، لكن الترجي نجح في التعادل من المخالفة في موقف لا يحدث كثيرا، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

واستطاع الأهلي الفوز في الوقت الإضافي بنتيجة 30-27، ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وينتظر الأهلي، الفائز بين النجم الساحلي واتحاد وجدة المغربي، لمواجهته في النهائي.

كرة يد الأهلي

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