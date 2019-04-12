كرة يد – الأهلي يهزم الترجي ويتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية
الجمعة، 12 أبريل 2019 - 18:16
كتب : FilGoal
تغلب الأهلي على نادي الترجي الرياضي التونسي، وتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية.
وفاز الأهلي على الترجي بنتيجة 30-27 ليتأهل إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين.
شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الترجي بنتيجة 12-11.
وفي الشوط الثاني عاد الأهلي وتقدم على الترجي بفارق أربع نقاط أحيانا، حتى انتهى الوقت بالفعل بتقدم الأهلي بنقطة وحيدة بنتيجة 24-23 مع مخالفة للترجي، لكن الترجي نجح في التعادل من المخالفة في موقف لا يحدث كثيرا، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.
واستطاع الأهلي الفوز في الوقت الإضافي بنتيجة 30-27، ليتأهل إلى نهائي البطولة.
وينتظر الأهلي، الفائز بين النجم الساحلي واتحاد وجدة المغربي، لمواجهته في النهائي.