كرة يد – الأهلي يهزم الترجي ويتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية

تغلب الأهلي على نادي الترجي الرياضي التونسي، وتأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

وفاز الأهلي على الترجي بنتيجة 30-27 ليتأهل إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الترجي بنتيجة 12-11.

وفي الشوط الثاني عاد الأهلي وتقدم على الترجي بفارق أربع نقاط أحيانا، حتى انتهى الوقت بالفعل بتقدم الأهلي بنقطة وحيدة بنتيجة 24-23 مع مخالفة للترجي، لكن الترجي نجح في التعادل من المخالفة في موقف لا يحدث كثيرا، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

واستطاع الأهلي الفوز في الوقت الإضافي بنتيجة 30-27، ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وينتظر الأهلي، الفائز بين النجم الساحلي واتحاد وجدة المغربي، لمواجهته في النهائي.