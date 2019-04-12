محدّث انتهى الدوري - سموحة 2 الإنتاج 0.. نهاية المباراة

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 17:24

كتب : FilGoal

سموحة

تابع لحظة بلحظة مباراة سموحة والإنتاج الحربي يوم الجمعة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

اضغط هنا لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة

--------------

أخبار متعلقة

مؤتمر لاسارتي: سنقاتل حتى آخر نقطة عرق لتصحيح الصورة أمام صن داونز الخطيب يحضر مران الأهلي الأخير قبل مواجهة صن داونز ربيعة: انتهى وقت الحديث.. سنقدم كل ما لدينا ضد صن داونز مدرب أياكس يعلنها: دي ليخت يرحل نهاية الموسم.. ناديان قد ينتقل لأحدهما

نهاية الشوط الثاني، سموحة يفوز بنتيجة 2-صفر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتفوق سموحة بنتيجة 2-صفر

ق19: السيد فريد يسجل الهدف الثاني لسموحة

ق12: شريف رضا يسجل الهدف الأول لسموحة من ركلة جزاء

بداية المباراة

سموحة الإنتاج الحربي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

فالفيردي عن جرح ميسي: كأنه اصطدم بقطار 8 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – طلب من جروس للاعبي الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لـ حازم وحفني 9 دقيقة | مصر
انتفاضة سموحة مستمرة بإسقاط الإنتاج 28 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يبعد ميسي وبوسكيتس عن مواجهة ويسكا 53 دقيقة | أوروبا
تعرف على معلقي مباريات الأهلي والزمالك ودوري أبطال أوروبا ساعة | إفريقيا
مدرب بايرن يُعلق على "فضيحة شجار بالأيدي" بين كومان وليفاندوفسكي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 2 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك