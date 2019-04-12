تابع لحظة بلحظة مباراة سموحة والإنتاج الحربي يوم الجمعة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الثاني، سموحة يفوز بنتيجة 2-صفر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتفوق سموحة بنتيجة 2-صفر

ق19: السيد فريد يسجل الهدف الثاني لسموحة

ق12: شريف رضا يسجل الهدف الأول لسموحة من ركلة جزاء

بداية المباراة