محدّث انتهى الدوري - سموحة 2 الإنتاج 0.. نهاية المباراة
الجمعة، 12 أبريل 2019 - 17:24
كتب : FilGoal
تابع لحظة بلحظة مباراة سموحة والإنتاج الحربي يوم الجمعة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية الشوط الثاني، سموحة يفوز بنتيجة 2-صفر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتفوق سموحة بنتيجة 2-صفر
ق19: السيد فريد يسجل الهدف الثاني لسموحة
ق12: شريف رضا يسجل الهدف الأول لسموحة من ركلة جزاء
بداية المباراة
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