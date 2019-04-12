خاص أبو جريشة لـ في الجول: بامبو على ذمة الإسماعيلي.. ومازلنا في مفاوضات لتجديد تعاقده

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 00:06

كتب : ياسر الشريف

محمد محسن أبو جريشة

قال محمد محسن أبو جريشه المدرب العام للإسماعيلي أن كريم بامبو مازال على ذمة الدراويش.

وتابع "لن نلتفت لأي كلام عن تعاقده مع أي ناد لأننا فتحنا معه تجديد التعاقد مرة أخرى".

وأتبع "اللاعب طالما لم يبلغنا رسميا بأنه تعاقد مع ناد آخر فهو مستمر معنا".

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وعلى الجانب الآخر أوضح المدرب العام للإسماعيلي أن الفريق استعاد جهود باهر المحمدي وعماد حمدي اللذين سيشاركا في مران الغد استعدادا لمواجهة المصري".

وواصل "الفريق سيضم في تدريب الغد، الصاعد مدحت فقوسه للاستعانة به في الفترة المقبلة بجانب زملائه الصاعدين أحمد أيمن ومحمد الضرف".

وأتم "لقاء المصري صعب وازداد صعوبة بعد أن حقق المنافس فوزا على فريق الزمالك، وإن كنا ندخل اللقاء بهدف وحيد وهو الثلاث نقاط للحفاظ على هدفنا في دخول المربع الذهبي".

في الدوري الإسماعيلي أبو جريشة

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