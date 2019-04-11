بيان غير مطمئن.. توتنام يعلن تشخيص إصابة هاري كين

الخميس، 11 أبريل 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام - مانشستر سيتي

أعلن توتنام اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي عن تشخيص إصابة مهاجمه هاري كين في أربطة الكاحل.

وكان كين غادر لقاء توتنام ومانشستر سيتي الثلاثاء الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أصيب في قدمه.

وقال بيان توتنام: "بعد الفحوصات خلال اليومين الأخيرين نؤكد إصابة هاري كين في أربطة الكاحل للقدم اليسرى".

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وأضاف البيان "المزيد من الفحوصات سوف تُجرى خلال الأسبوع المقبل بواسطة الطاقم الطبي".

ولم يعلن توتنام في بيانه مدة غياب المهاجم الإنجليزي.

في الوقت ذاته أشار البيان إلى أن ديلي ألي لاعب الفريق تعرض لكسر في يده خلال لقاء مانشستر سيتي أيضا.

وأتم توتنام بيانه بأن الطاقم الطبي سوف يجري المزيد من الفحوصات لألي لمعرفة مدى قدرته على المشاركة في لقاء هدرسفيلد تاون السبت المقبل.

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