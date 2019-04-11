المعاناة تزداد.. الطلائع يهزم الداخلية في إثارة +90

الخميس، 11 أبريل 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي طلائع الجيش بهدف أحمد سمير في الزمالك

ازدادت معاناة الداخلية اليوم الخميس بعدما سقط أمام منافسه طلائع الجيش وهُزم بهدفين لهدف.

واستضاف طلائع الجيش منافسه الداخلية في ملعب جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

افتتح مصطفى محمد أهداف الطلائع من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

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وأضاف أحمد جعفر الهدف الثاني للطلائع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقلص عبد العزيز السيد النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وذلك هو الانتصار الثاني للطلائع في الثلاث مباريات الأخيرة إذ فاز على حرس الحدود والداخلية وهُزم أمام الإنتاج الحربي.

أما الداخلية فهذه هي أول هزيمة له في الدوري بعد أربع مباريات سابقة تعادل فيها.

بتلك النتيجة وصل رصيد الطلائع إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بعدما خاض 29 لقاء.

أما الداخلية فتجمد رصيده عند 26 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير بعدما خاض 29 مباراة أيضا.

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