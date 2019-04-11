الملكي يترك الصدارة لأول مرة.. المصري يكتب الخسارة الثانية للزمالك في الدوري

تخلى نادي الزمالك عن صدارة الدوري المصري لأور مرة هذا الموسم، بعدما خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف.

سجل إسلام أبو سليمة وأوستن أموتو للمصري، فيما سجل محمود علاء للزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش بالسويس.

وفاز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري، ليتراجع الزمالك للمركز الثاني خلف الأهلي بفارق نقطة، فيما يزداد المصري تشبثا بالمركز الرابع.

الخسارة هي الثانية للزمالك هذا الموسم في بطولة الدوري، منذ الخسارة الأولى في الجولة الثانية أمام النجوم.



























































































وصف المباراة

تبادل الفريقان الهجمات مع بداية المباراة. كل هدد مرمى الآخر في محاولة لإدراك الهدف الأول دون انتظار لجس النبض.

وكانت الهجمة الأولى في الدقيقة الثانية من نصيب المصري. أوستن أموتو يراوغ على الجهة اليمنى ويرسل عرضية يسددها إسلام عيسى فوق المرمى.

وكان الرد للزمالك في الدقيقة الخامسة. انطلاقة من أحمد سيد زيزو على الجهة اليمنى وعرضية أبعدها أحمد مسعود ليتابعها محمود عبد العزيز خارج المرمى.

وبنفس الطريقة اخترق كريم العراقي دفاعات الزمالك من الجهة اليمنى في الدقيقة الـ11، ثم أرسل عرضية أبعدها الدفاع إلى ركنية.

ضغط زملكاوي

بدأ هنا ضغطا زملكاويا لعدة دقائق، تخلله بعض الفرص الخطرة.

مرر خالد بوطيب تمريرة رائعة في الدقيقة الـ18 إلى حميد أحداد، والذي اقتنص الكرة بين أحمد مسعود حارس المصري، وأحمد شوشة مدافع الفريق، لكن الكرة طالت منه لتخرج إلى ركلة مرمى.

وانطلق بوطيب مرة أخرى في الدقيقة الـ22، ثم أرسل تمريرة إلى محمود عبد العزيز، لكنه سدد فوق المرمى.

عودة لتبادل الهجمات

عادت مرحلة تبادل الهجمات بين المصري والزمالك، في محاولة لتسجيل الأول.

نفذ إسلام عيسى مخالفة في الدقيقة الـ25، حولها محمود وادي برأسية إلى أحمد شوشة الذي سدد كرة ضعيفة ارتطمت بخالد بوطيب، ليبعدها الدفاع عن المرمى.

وسدد طارق حامد كرة للزمالك في الدقيقة الـ33، لكنها مرت بعيدة تماما عن المرمى.

وأخيرا جاء الهدف الأول وكان من نصيب النادي المصري في الدقيقة الـ40. مخالفة نفذها سعيدو سيمبوري، وقابلها إسلام أبو سليمة برأسية في مرمى محمود عبد الرحيم "جنش"، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

أدرك كريستيان جروس ضرورة التحرك السريع، فبدأ الشوط الثاني بتبديل أول بدخول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد "زيزو".

وكان التهديد الأول للزمالك في الدقيقة الـ54. تصويبة من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

تبديلات جروس وهدف قاتل

أجرى جروس تغييرا ثانيا في الدقيقة الـ56 بدخول محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من حميد أحداد.

وأثناء استعداد الزمالك للاستفادة من الأوراق الهجومية الجديدة، فاجأ المصري أبناء جروس بهدف ثان. أوستن أموتو تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ الونش بمهارة ثم سدد بقوة على يمين جنش محرزا الهدف الثاني في الدقيقة الـ56.

تبديلات جديدة

لم ينتظر جروس طويلا لإجراء التبديل الثالث هذه المرة، فشارك عمر السعيد بدلا من محمود عبد العزيز في الدقيقة الـ58.

وبدأ إيهاب جلال تبديلاته هو الآخر، فشارك عمر كمال عبد الواحد بدلا من المصاب إسلام عطية في الدقيقة الـ61.

وجاء التبديل الثاني للمصري في الدقيقة الـ68، بدخول حسين رجب بدلا من أوستن أموتو.

ثم جاء التبديل الثالث للمصري بدخول عمرو موسى بدلا من إسلام أبو سليمة للإصابة في الدقيقة الـ73.

المصري يهدر الثالث

ورغم أن الزمالك كان الأكثر حاجة لهدف أول في اللقاء، لكن مرتدات المصري كانت الأخطر في الدقائق العشر الأخيرة.

البداية في الدقيقة الـ79. بينية من وادي إلى حسين رجب والذي أعاد الكرة إلى وادي لينفرد بمرمى جنش لكن يسدد في جسد الحارس وتتحول إلى ركنية.

ومرة أخرى مرتدة للمصري في الدقيقة الـ81 كانت عن طريق إسلام عيسى والذي انطلق بمفرده وتوغل، قبل أن يسدد كرة قوية لكن فوق المرمى.

وسدد عمر السعيد كرة قوية في الدقيقة الـ85، لكن أحمد مسعود حولها إلى ركنية ببراعة.

إثارة الدقائق الأخيرة

شهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة في اللقاء، بدأت في الدقيقة الـ90 باحتساب ركلة جزاء للزمالك بعد تصويبة من كهربا لمست يد شوشة.

ونفذ محمود علاء ركلة الجزاء بنجاح في مرمى مسعود، ليقلص الفارق مع احتساب محمد عادل حكم اللقاء لخمس دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

وفي الوقت الضائع لم تشهد المباراة فرصا خطيرة، لكنها شهدت شجار بين حمدي النقاز ومحمود حمد مدافع المصري، نتج عنه إنذار أول للنقاز، وإنذار آخر لشوشة مدافع المصري الذي تدخل في الشجار.

ولم ينتبه عادل في البداية لأن الإنذار هو الثاني لشوشة، قبل أن يعود ويصحح خطأه، ليطرد شوشة ويستمر اللقاء بعد ثلاث دقائق توقع.

وفي الدقيقة الـ96 وصل حسين رجب لمرمى الزمالك، لكن سدد بعيدة أيضا، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وتحصل حمدي النقاز على بطاقة حمراء عقب نهاية اللقاء، ليتأكد غيابه رفقة محمود حمدي "الونش" عن مباراة الإسماعيلي المقبلة.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ45 منفردا بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ57 في المركز الثاني خلف الأهلي صاحب الـ58 نقطة.