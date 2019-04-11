أموتو يضيف الثاني للمصري في الزمالك بمهارة فائقة

الخميس، 11 أبريل 2019 - 19:02

كتب : FilGoal

أوستن أموتو مهاجم المصري

أضاف أوستن أومتو مهاجم المصري البورسعيدي الهدف الثاني لفريق في مرمى الزمالك.

ويلعب المصري ضد الزمالك في الجولة الـ28 للدوري المصري بملعب الجيش في السويس.

وفي الدقيقة 56 استلم أومتو الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك ليراوغ محمود الونش بطريقة رائعة ويطلق تسديدة قوية تسكن شباك محمود جنش.

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ويعد هذا الهدف هو الرابع للمهاجم النيجيري مع المصري في الدوري هذا الموسم.

وانضم أومتو البالغ من العمر 26 عاما لصفوف المصري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان إسلام أبو سليمة سجل التقدم للمصري أمام الزمالك في الشوط الأول من المباراة بضربة رأسية.

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