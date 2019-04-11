الهدف الأول في الموسم.. أبو سليمة يهز شباك الزمالك
الخميس، 11 أبريل 2019 - 18:24
كتب : FilGoal
افتتح إسلام أبو سليمة مدافع المصري البورسعيدي أهدافه في الدوري هذا الموسم مسجلا هدفا في شباك الزمالك.
إسلام أبو سليمة
النادي : المصري
ويلعب المصري ضد الزمالك في الجولة الـ28 للدوري المصري بملعب الجيش في السويس.
وفي الدقيقة 40 حصل المصري على ركلة حرة مباشرة من ناحية اليمين نفذها سعيدو سيمبوري على رأس أبو سليمة ليضع الكرة في شباك محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك.
الهدف هو الأول لمدافع المصري هذا الموسم في الدوري بعدما غاب عن الدور الأول للإصابة.
ويعد هذا الهدف هو الثاني لإسلام أبو سليمة في مرمى الزمالك بعدما سجل في لقاء الدور الأول من الموسم الماضي 2017/2018 في الشباك البيضاء.
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