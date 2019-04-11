تقرير إيطالي: سكرينيار يوافق على تجديد تعاقده مع إنتر

اقترب نادي إنتر ميلان من تجديد تعاقد مدافعه ميلان سكرينيار ليقطع الطريق على كبار أندية أوروبا التي ترغب في التعاقد معه.

ميلان سكرينيار النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وذكر موقع sportmediaset الإيطالي أن سكرينيار وافق على تمديد تعاقده لمدة موسم واحد ليستمر مع إنتر حتى عام 2023.

وسيحصل المدافع السلوفيكي على زيادة في رابته ليصل إلى 3 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت.

سكرينيار البالغ من العمر 21 عاما يقدم مستوى مميز مع إنتر لذلك أصبح هدفا لكثير من أندية أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهم.

وكان ميتهات هاليس وكيل أعمال سكرينيار زعم أن ريال مدريد يرغب في ضم موكله.

وقال وكيله في وقت سابق "إنتر دفع 28 مليون يورو لضم سكرينيار من سامبدوريا وبعدها بـ 6 أشهر فقط، رغب مانشستر سيتي في ضمه وعرض مبلغ 55 مليون يورو".

وأتم "الآن سعر اللاعب أصبح يقترب من 100 مليون يورو".

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