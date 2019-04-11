تقرير إيطالي: سكرينيار يوافق على تجديد تعاقده مع إنتر

الخميس، 11 أبريل 2019 - 18:19

كتب : FilGoal

ميلان سكرينيار - إنتر

اقترب نادي إنتر ميلان من تجديد تعاقد مدافعه ميلان سكرينيار ليقطع الطريق على كبار أندية أوروبا التي ترغب في التعاقد معه.

ميلان سكرينيار

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وذكر موقع sportmediaset الإيطالي أن سكرينيار وافق على تمديد تعاقده لمدة موسم واحد ليستمر مع إنتر حتى عام 2023.

وسيحصل المدافع السلوفيكي على زيادة في رابته ليصل إلى 3 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت.

أخبار متعلقة

تقرير: العلاقة بين بوجبا وسولشاير تتدهور.. الفرنسي يرغب في الانتقال لـ ريال مدريد ضربة موجعة لـ أتليتكو.. إيقاف كوستا 8 مباريات فيرمينو ينافس بيكيه وسون ودي يونج على جائزة لاعب الجولة بدوري الأبطال

سكرينيار البالغ من العمر 21 عاما يقدم مستوى مميز مع إنتر لذلك أصبح هدفا لكثير من أندية أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهم.

وكان ميتهات هاليس وكيل أعمال سكرينيار زعم أن ريال مدريد يرغب في ضم موكله.

وقال وكيله في وقت سابق "إنتر دفع 28 مليون يورو لضم سكرينيار من سامبدوريا وبعدها بـ 6 أشهر فقط، رغب مانشستر سيتي في ضمه وعرض مبلغ 55 مليون يورو".

وأتم "الآن سعر اللاعب أصبح يقترب من 100 مليون يورو".

اقرأ أيضا:

الرياضية المغربية: معاذ حجي سكرتيرا عاما جديدا لـ كاف

طريق الزمالك - تأجيل مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي

مجموعات مصر في بطولة إفريقيا المقامة على أرضها

عودة بالزمن.. حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2006

مدرب صن داونز عن الإياب أمام الأهلي: سنحارب النار بالنار

لماذا يغير الحكم قراره أحيانا بمساعدة الفيديو دون مشاهدة اللقطة

ميلان سكرينيار إنتر ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) بيراميدز.. سيسيه يسجل للفريق السكندري 40 دقيقة | الدوري المصري
طرد حمدي النقاز عقب نهاية مباراة المصري والزمالك.. ويغيب أمام الإسماعيلي 45 دقيقة | الدوري المصري
المعاناة تزداد.. الطلائع يهزم الداخلية في إثارة +90 47 دقيقة | الدوري المصري
الملكي يترك الصدارة لأول مرة.. المصري يكتب الخسارة الثانية للزمالك في الدوري 55 دقيقة | الدوري المصري
الهدف الـ13.. محمود علاء يسجل في المصري من ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول – عمر مرموش يوضح لماذا فضل فولفسبورج على دورتموند.. وكيف تألق مع دجلة ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 2 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك