يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف

ق. 94 طرد شوشة للحصول على الإنذار الثاني

ق. 91 هدف أووول للزمالك عن طريق محمود علاء.

ق. 89 ركلة جزاء للزمالك بعد تصويبة من كهربا في يد شوشة

ق. 85 تصويبة رائعة من عمر السعيد يبعدها مسعود إلى ركنية.

ق. 81 إسلام عيسى يقود مرتدة للمصري لكن يسدد فوق المرمى.

ق. 79 محمود وادي يهدر الثالث. بينية من وادي إلى حسين رجب والذي أعاد الكرة إلى وادي لينفرد بمرمى جنش لكن يسدد في جسد الحارس وتتحول إلى ركنية.

ق. 73 تبديل ثالث للمصري بدخول عمرو موسى بدلا من إسلام أبو سليمة.

ق. 68 تبديل ثاني للمصري بدخول حسين رجب بدلا من أوستن أموتو.

ق. 61 تبديل أول للمصري بدخول عمر كمال عبد الواحد بدلا من إسلام عطية.

ق. 58 تبديل ثالث للزمالك بدخول عمر السعيد بدلا من محمود عبد العزيز.

ق. 56 جوووول ثااني للمصري. أوستن أموتو يمر من الونش بمهارة ويسدد كرة رائعة تسكن شباك جنش.

ق. 56 كهربا يشارك بدلا من أحداد.

ق. 54 تهديد من محمود عبد العزيز بتصويبة من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

ق. 47 إنذار لكريم العراقي بعد تدخل على عبد الله جمعة.

تبديل أول في صفوف الزمالك بدخول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد "زيزو".

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 هدف أوول للمصري. مخالفة ينفذها سعيدو سيمبوري ويقابلها إسلام أبو سليمة برأسية في مرمى جنش.

ق. 37 إنذار للونش بعد كوع في وجه إسلام عيسى.

ق. 33 تصويبة بعيدة من طارق حامد تبعد عن المرمى

ق. 29 حميد أحداد يتحصل على مخالفة من حدود منطقة الجزاء.

ق. 25 مخالفة للمصري نفذها إسلام عيسى وحولها وادي برأسية إلى شوشة الذي أخطأ في تصويبها ليبعدها دفاع الزمالك.

ق. 22 انطلاقة من بوطيب ثم تمريرة إلى محمود عبد العزيز الذي سدد من حدود منطقة الجزاء، لكن فوق المرمى.

ق. 18 تمريرة من بوطيب إلى أحداد الذي راوغ أحمد مسعود لكن الكرة طالت وخرجت إلى ركلة مرمى.

ق. 11 انطلاقة من كريم العراقي وعرضية يخرجها دفاع الزمالك إلى ركنية.

ق. 5 فرصة أولى للزمالك بعد انطلاقة من أحمد سيد زيزو على الجهة اليمنى وعرضية أبعدها أحمد مسعود ليتابعها محمود عبد العزيز خارج المرمى.

ق. 2 تهديد أول من المصري. أوستن أموتو يراوغ على الجهة اليمنى ويرسل عرضية يسددها إسلام عيسى فوق المرمى.

بداية المباراة

سمير حلبية رئيس النادي المصري يوافق على نزول لاعبي المصري لأرض الملعب بعد مناقشات مع الإعلامي مدحت شلبي.

لاعبو المصري لم ينزلوا لأرض الملعب حتى الآن.