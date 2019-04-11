تشكيل المصري – وادي وأموتو يقودان الهجوم.. وسيمبوري في وسط الملعب أمام الزمالك

الخميس، 11 أبريل 2019 - 16:47

كتب : أيمن عيد

محمد صالح - المصري - النجوم

يقود محمود وادي وأوستن أموتو خط هجوم النادي المصري، فيما يلعب سعيدو سيمبوري لاعب الوسط البوركينابي في خط الوسط.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

وسيلعب كريم العراقي على الجهة اليمنى، فيما يلعب محمود حمد كظهير أيسر.

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وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: محمود حمد – أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – كريم العراقي.

الوسط: إيميكا إيزي – سعيدو سيمبوري.

أمامهم: إسلام عيسى – إسلام عطية – محمود وادي.

الهجوم: أوستن أموتو.

ويلتقي المصري مع الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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