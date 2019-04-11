تشكيل المصري – وادي وأموتو يقودان الهجوم.. وسيمبوري في وسط الملعب أمام الزمالك

يقود محمود وادي وأوستن أموتو خط هجوم النادي المصري، فيما يلعب سعيدو سيمبوري لاعب الوسط البوركينابي في خط الوسط.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

وسيلعب كريم العراقي على الجهة اليمنى، فيما يلعب محمود حمد كظهير أيسر.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: محمود حمد – أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – كريم العراقي.

الوسط: إيميكا إيزي – سعيدو سيمبوري.

أمامهم: إسلام عيسى – إسلام عطية – محمود وادي.

الهجوم: أوستن أموتو.

ويلتقي المصري مع الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

الرياضية المغربية: معاذ حجي سكرتيرا عاما جديدا لـ كاف

طريق الزمالك - تأجيل مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي

مجموعات مصر في بطولة إفريقيا المقامة على أرضها

عودة بالزمن.. حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2006

مدرب صن داونز عن الإياب أمام الأهلي: سنحارب النار بالنار

لماذا يغير الحكم قراره أحيانا بمساعدة الفيديو دون مشاهدة اللقطة