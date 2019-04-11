كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

الخميس، 11 أبريل 2019 - 16:39

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - كرة يد

تغلب فريق الأهلي لكرة اليد على نظيره سموحة، ليتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 35-27 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس في المغرب.

وينتظر الأهلي، الفائز بين فريقي الترجي الرياضي التونسي، وشبيبة كينشاسا الكونغولي، لمواجهته في نصف النهائي.

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كان الأهلي قد خسر كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، فيما يستمر الفريق الأحمر في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

يذكر أن الفائز بكأس الكؤوس الإفريقية سيتأهل لخوض كأس السوبر الإفريقي للموسم المقبل.

في إفريقيا الأهلي كرة يد سموحة

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