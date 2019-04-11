تشكيل الزمالك – أحداد أساسي وكهربا على الدكة ضد المصري

أعلن السويسري كريسيتان جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه الذي يواجه المصري في الجولة 28 من الدوري المصري.

محمود عبد العزيز يعوض فرجاني ساسي في وسط الملعب، بينما يشارك حميد أحداد على الجناح في مكان إبراهيم حسن الذي لعب مباراة حسنية أغادير المغربي بسبب إيقاف أحداد.

ويجلس محمود عبد المنعم "كهربا" على دكة بدلاء الفريق.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمدي النقاز – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – عبد الله جمعة

الوسط: محمود عبد العزيز – طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – حميد أحداد

الهجوم: خالد بوطيب

البدلاء: عماد السيد – بهاء مجدي – محمد عبد الغني – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد إبراهيم – عمر السعيد

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