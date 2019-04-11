فيرمينو ينافس بيكيه وسون ودي يونج على جائزة لاعب الجولة بدوري الأبطال

الخميس، 11 أبريل 2019 - 12:39

كتب : FilGoal

دوري الأبطال

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اللاعبين جيرار بيكيه وروبرتو فيرمينو وسون هيونج مين وفريكي دي يونج لجائزة أفضل لاعب في الجولة المنقضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم بيكيه أداء دفاعيا ممتازا مع برشلونة وتفوق على مانشستر يونايتد بهدف في ذهاب الدور ربع النهائي.

بينما سجل فيرمينو هدف ليفربول الثاني في لقاء حسمه الأخير بنتيجة 2-صفر أمام ضيفه بورتو.

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وكان سون صاحب هدف فوز توتنام على مانشستر سيتي بينما بلغت دقة تمريرات دي يونج 91% خلال مباراة ناديه أياكس أمام يوفنتوس والتي انتهت بهدف لمثله.

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وتقام مباريات الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء. يستضيف برشلونة فريق يونايتد ويلعب يوفنتوس في ميدانه أمام أياكس ويحل توتنام ضيفا على سيتي وبورتو أمامه مهمة ليست سهلة ضد ضيفه ليفربول.

دوري أبطال أوروبا بيكيه سون دي يونج فيرمينو

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