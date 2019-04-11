بوجبا: برشلونة لم يتفوق علينا

أشاد بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بما قدمه فريقه أمام ضيفه برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والذي حسمه الأخير بهدف في ملعب أولد ترافورد.

وقال بوجبا في تصريحات صحفية:"كانت مباراة جيدة، واجهنا برشلونة، أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا سببنا لهم بعض المشاكل أيضا، سببوا لنا بع1 المشاكل لكن علمنا كيف نقلقهم".

وواصل الفرنسي "انتهى اللقاء الأول، لدينا مباراة أخرى سنقدم فيها كل شيء. برشلونة لم تسنح له فرص عديدة، ربما واحدة تلك التي تصدى لها ببراعة ديفيد دي خيا، بعد ذلك لم يكونوا بهذه الخطورة، لم يصنعوا فرصا كثيرة".

وبات على يونايتد التسجيل حين يخوض لقاء الإياب في ملعب كامب نو يوم الثلاثاء.

ويأمل يونايتد في سيناريو مشابه للدور ثمن النهائي حين خسر في ميدانه أمام باريس سان جيرمان لكن قلب الطاولة في مباراة الإياب ليتأهل للمرحلة التالية.

لكن روميلو لوكاكو مهاجم الفريق يرى ذلك صعبا بالقول للصحفيين:"مع احترامي الكامل، كنا محظوظين تلك الليلة في باريس. أمام برشلونة، سيكون الأمر أصعب ونعلم أنه لابد أن نكون أكثر قوة عن لقاء باريس".