دي ليخت: رونالدو مفترس في منطقة الجزاء

الخميس، 11 أبريل 2019 - 09:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

أشاد ماتيس دي ليخت مدافع أياكس بكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي أحرز هدفا في لقاء الناديين يوم الأربعاء والذي انتهى بنتيجة 1-1 بذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح دي ليخت الذي تقول تقارير إنه قريب من الانتقال لبرشلونة:"كانت أجواء نارية منذ البداية وسنحت لنا بعض الفرص لكن لسوء الحظ استقبلنا هدفا مباشرة قبل نهاية الشوط الأول. الجودة العظيمة لرونالدو، بعيدا عن موهبته، مفترس في منطقة الجزاء. يرى فرصة، فقط ثغرة صغيرة، يركض إليها بسرعة رهيبة. يجري نحو مساحة بين لاعبين".

وواصل خلال تصريحات صحفية "علمنا أنه لا يمكن ترك مساحات في الخلف ليوفنتوس، لأن هذا ما استعدوا له. مررنا الكرة وحاولنا إيجاد ثغرات في دفاعهم".

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وسجل رونالدو قبل لحظات من إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول وفور استئناف اللقاء في نصفه الثاني أحرز دافيد ناريس لأياكس.

ويحل أياكس ضيفا على يوفنتوس في لقاء الإياب يوم الثلاثاء.

أياكس يوفنتوس دوري أبطال أوروبا رونالدو

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