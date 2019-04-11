اعتقال 140 شخصا على هامش لقاء أياكس ويوفنتوس

الخميس، 11 أبريل 2019 - 09:18

كتب : FilGoal

أياكس - يوفنتوس

أعلنت شرطة أمستردام اعتقالها لـ140 شخصا بسبب أحداث شغب وقعت خارج ملعب يوان كرويف أرينا بالمدينة الهولندية وبعيدا عنه أيضا.

واشتبك عدد من جمهور الفريقين قبل مباراة الأربعاء التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وصادرت الشرطة أشياء حملها مشجعون منها ألعاب نارية وسكاكين.

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وقالت الشرطة في بيان إن أغلب المقبوض عليهم جاءوا لتشجيع فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت إلى أنها قبضت على مجموعتين كبيرتين من الأشخاص، معظمهم إيطاليين، المجموعة الأولى مقدارها 46 شخصا تم القبض عليهم في المترو، والمجموعة الثانية مقدارها 61 شخصا تم القبض عليهم في محيط الملعب.

وأوضحت الشرطة أن أسلحة وجدت مع بعض الجماهير مما اضطرها لاستخدام مدافع الماء وعربات مجهزة للتعامل مع الشغب وعناصر منها تمتطي أحصنة.

ويتواجه الناديان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء في مدينة تورينو الإيطالية.

دوري أبطال أوروبا أياكس يوفنتوس

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